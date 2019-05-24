Армия и оружие
В российской армии появилась новая должностьВести.Ru 04:01
В Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников уже провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей.
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Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.
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Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
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Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.
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Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Политика
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Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод".
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По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
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«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
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Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков
Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
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Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
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Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
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