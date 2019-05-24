В российской армии появилась новая должностьВести.Ru 04:01

В Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников уже провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей.

Шоу-бизнес Кристина Асмус показала свою первую «кинодочь» В комментариях поклонники принялись расхваливать и саму Кристину Асмус, и ее новоиспеченную «кинодочь».

Происшествия За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Политика Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.

Происшествия Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.

Происшествия В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Происшествия Reuters: рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв Взрыв произошел в пятницу вблизи одной из мечетей Кабула. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хоккей Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.

Происшествия В Тульской области напали на полицейского Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Политика Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Происшествия Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.

Футбол Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.

Театры Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.