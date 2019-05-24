Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержантаГазета.Ru 09:35

В Вооруженных силах России введена новая должность - главный сержант. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников уже провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей.
Читать в источнике
с чего всё началось

В российской армии появилась новая должность

В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
РИА Новости03:04

Подробнее о событии

Главный сержант – так называется новая должность в российской армии

Эхо Москвы08:04

В российской армии появились главные сержанты

BFM.ru07:40

Военные объяснили введение должности главного сержанта в российской армии

РБК06:16

Военный политолог оценил новую должность в российской армии

Известия05:49

В российской армии появилась должность главного сержанта

РИА Новости06:07

Должность главного сержанта. История звания в России и за рубежом

ТАСС07:50

В российской армии появилась должность главного сержанта

RT на русском03:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Футбол

Рамос задумался об уходе из «Реала»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Энергетика

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России

Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил Де Лигту крупный контракт

«Манчестер Юнайтед» надеется переманить защитника «Аякса» Матейса де Лигта крупным контрактом.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги

Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Космос

Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая

Астероид 1999 KW4 обнаружили в 1998 году.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein

Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Авто

Brabham построит легальный дорожный гиперкар BT62

Ориентировочно, серийная версия станет доступной в 2022 году, а в данный момент все усилия компании сосредоточены на том, чтобы построить готовый гиперкар для участия в серии гонок World Endurance Championship, включая 24 часа «Ле-Ман».
Обновлено в 09:07
Авто

Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился

Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика

НАТО требует от России покинуть Крым

Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.
Обновлено 22 мая в 11:03
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде

62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 09:12
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Экономика

Грефа переизбрали главой Сбербанка

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Политика

Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Футбол

Кокорин попросит «Зенит» передать ему в СИЗО беговую дорожку

Обновлено в 09:17
Общество

Петербург направит больше 11 млрд рублей на развитие средней школы

Петербург направит более 11 миллиардов рублей на развитие средней школы, сообщает пресс-служба Смольного.
Обновлено в 07:41
Энергетика

«Лукойл» увеличит поставки бензина для недопущения роста цен

Компания "Лукойл" увеличит поставки бензина на внутренний рынок, в том числе на биржу, для недопущения роста цен, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:27
Политика

Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Происшествия

«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде

Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

Обновлено 22 мая в 20:29
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Софи Тернер сменила образ после завершения «Игры престолов»

Сразу после завершения съемок актер побрился и сделал короткую стрижку к неудовольствию собственных поклонников.
Обновлено в 09:39
Теннис

Самсонова вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»

Россиянка Людмила Самсонова вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
Обновлено в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное