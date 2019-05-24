Армия и оружие
В российской армии появилась должность главного сержантаГазета.Ru 09:35
В Вооруженных силах России введена новая должность - главный сержант. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников уже провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей.
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с чего всё началось
В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).РИА Новости03:04
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