В российской армии появилась должность главного сержантаГазета.Ru 09:35

В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

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В Вооруженных силах России введена новая должность - главный сержант. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников уже провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей.

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