В Вооруженных силах России появилась должность главного сержантаТАСС 03:25

В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

с чего всё началось

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