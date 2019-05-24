Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержантаТАСС 03:25

Панков в 2011 году пояснил, что предполагается ввести должности сержанта-управленца или администратора. В качестве примера он называл должность мастер-сержанта полка или должность главного сержанта Вооруженных сил РФ.
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В российской армии появилась новая должность

В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
РИА Новости03:04

Подробнее о событии

Главный сержант – так называется новая должность в российской армии

Эхо Москвы08:04

В российской армии появились главные сержанты

BFM.ru07:40

Военные объяснили введение должности главного сержанта в российской армии

РБК06:16

Военный политолог оценил новую должность в российской армии

Известия05:49

В российской армии появилась должность главного сержанта

РИА Новости06:07

Должность главного сержанта. История звания в России и за рубежом

ТАСС07:50

В российской армии появилась должность главного сержанта

RT на русском03:12
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Политика

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Подмосковье скорая столкнулась с грузовиком и легковушкой

Обновлено в 07:55
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Наука

В MIT разработали управляемого мышцами робота

Обновлено вчера в 04:14
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Финансы

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,32 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 48,17 копейки — до 72,3186 рубля, курс доллара увеличился на 11,93 копейки — до 64,6106 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе

Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.
Обновлено в 07:09
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра

В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Авто

Skoda показала первый вседорожный Superb Scout

Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.
Обновлено в 03:10
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Финансы

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.
Обновлено в 05:44
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Футбол

Юношеская сборная России по футболу победила Украину

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 18 лет) в товарищеской игре обыграла команду Украины.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Общество

Самые дорогие выпускные платья продают во Владивостоке

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса объявлений «Юла», дороже оно обойдется во Владивостоке, Липецке (7,08 тыс. рублей) и Воронеже (6,09 тыс. рублей).
Обновлено в 00:31
Политика

Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Культура

Наставники «Голоса. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу

Обновлено в 07:04
Политика

Путин поздравит патриарха Кирилла с тезоименитством

Президент России Владимир Путин в пятницу поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Общество

Вызвавший Соловьева на дуэль журналист отреагировал на отказ соперника

Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Бывший заместитель главного следователя Москвы Никандров вышел по УДО

Обновлено в 07:33
Здоровье

Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного пациента

Обновлено в 07:23
Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Политика

ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
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