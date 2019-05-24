Армия и оружие
В российской армии появилась должность главного сержантаRT на русском 03:12
«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — добавили в пресс-службе. Как указывает агентство, о возможном появлении подобной должности в российской армии впервые заявили в 2011 году.
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