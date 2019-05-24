Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержантаRT на русском 03:12

«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — добавили в пресс-службе. Как указывает агентство, о возможном появлении подобной должности в российской армии впервые заявили в 2011 году.
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Военные объяснили введение должности главного сержанта в российской армии

РБК06:16

Военный политолог оценил новую должность в российской армии

Известия05:49

В российской армии появилась должность главного сержанта

RT на русском03:12

В российской армии появилась должность главного сержанта

Эхо Москвы03:32

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

ТАСС03:25

В российской армии появилась должность главного сержанта

РИА Новости06:07

В российской армии можно будет дослужиться до главного сержанта

BFM.ru03:01
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