Кино

В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 года
Известия
15:19

Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года, которым стала спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх». По словам главы Гильдии Кирилла Разголова, в уходящем году картина стала одной из самых коммерчески успешных в российском кинематографе.
Известия15:19
с чего всё началось

В Гильдии киноведов и кинокритиков назвали главный фильм 2018 года

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России рассказал НСН о самых значимых премьерах и интересных фильмах 2018 года.
Национальная служба новостей05:30

Подробнее о событии

Стал известен главный российский фильм 2018 года

Газета.Ru18:32

Гильдия кинокритиков назвала фильмы-хиты 2018 года

Петербургский дневник07:34

Назван главный российский фильм 2018 года

Lenta.ru16:42

В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 года

Известия15:19

Назван главный российский фильм 2018 года

РИА Новости17:56

Киноведы и кинокритики назвали главный фильм уходящего года

News.ru06:17

В Гильдии киноведов и кинокритиков назвали главный фильм 2018 года

Национальная служба новостей05:30
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Происшествия

В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие

Обновлено в 17:05
Кино

Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»

Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено в 17:43
Политика

Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины

Обновлено в 17:27
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Кино

В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 года

Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года, которым стала спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх».
Обновлено в 15:19
Политика

Трамп призвал демократов немедленно выйти из отпуска

Президент США Дональд Трамп призвал членов Демократической партии немедленно выйти из отпуска и проголосовать по бюджету страны.
Обновлено в 12:44
Экономика

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний

Обновлено в 14:33
Общество

Спейси хочет заявить суду о своей невиновности

Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске попросили выйти на связь

Главное управление МЧС России по Челябинской области обратилось к жильцам нескольких подъездов частично обрушившегося дома в Магнитогорске выйти на связь и сообщить о своем местонахождении.
Обновлено в 08:22
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.
Обновлено в 00:23
Экономика

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Единоборства

Мейвезер одержал победу нокаутом над японским кикбоксером

Американский боксёр Флойд Мейвезер нокаутировал японского кикбоксера Тенсина Насукаву на турнире RIZIN 14 в Сайтаме.
Обновлено в 11:17
Политика

Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век

Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Путин срочно прибыл в Магнитогорск

Путин прилетел в Магнитогорск, где в понедельник утром произошел взрыв газа в жилом доме.
Обновлено в 08:37
Экономика

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Прошлая ставка НДС 18% действует с 1 января 2004 года.
Обновлено в 16:03
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, где в понедельник обрушился подъезд жилого дома после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Во Франции эвакуируют группу посетителей с неисправного аттракциона

Восемь человек во французском городе Ренн в новогоднюю ночь оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 60 метров, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 17:36
Наука

Умеренно пьющие сердечники живут на год дольше

Сердечники живут дольше, если употребляют умеренное количество алкоголя.
Обновлено 29 декабря в 05:34
Происшествия

В деле убийства саудовского журналиста произошел новый поворот

В репортаже говорилось, что кадры получены от журналиста, связанного с расследованием произошедшего газетой Daily Sabah.
Обновлено в 07:20
Политика

Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Обновлено в 09:49
Происшествия

Здание бани загорелось на западе Москвы

Обновлено в 15:03
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Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» - выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев)...
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