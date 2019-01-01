Кино
В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 года
В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 годаИзвестия15:19
Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года, которым стала спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх». По словам главы Гильдии Кирилла Разголова, в уходящем году картина стала одной из самых коммерчески успешных в российском кинематографе.
Известия15:19
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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России рассказал НСН о самых значимых премьерах и интересных фильмах 2018 года.Национальная служба новостей05:30
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Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
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Кино
В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 года
Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года, которым стала спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх».
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Президент США Дональд Трамп призвал членов Демократической партии немедленно выйти из отпуска и проголосовать по бюджету страны.
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Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
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Происшествия
Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован
Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
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Общество
Спейси хочет заявить суду о своей невиновности
Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске попросили выйти на связь
Главное управление МЧС России по Челябинской области обратилось к жильцам нескольких подъездов частично обрушившегося дома в Магнитогорске выйти на связь и сообщить о своем местонахождении.
Обновлено в 08:22
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.
Обновлено в 00:23
Экономика
МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
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Мейвезер одержал победу нокаутом над японским кикбоксером
Американский боксёр Флойд Мейвезер нокаутировал японского кикбоксера Тенсина Насукаву на турнире RIZIN 14 в Сайтаме.
Обновлено в 11:17
Политика
Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век
Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Путин срочно прибыл в Магнитогорск
Путин прилетел в Магнитогорск, где в понедельник утром произошел взрыв газа в жилом доме.
Обновлено в 08:37
Экономика
Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января
Прошлая ставка НДС 18% действует с 1 января 2004 года.
Обновлено в 16:03
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, где в понедельник обрушился подъезд жилого дома после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Во Франции эвакуируют группу посетителей с неисправного аттракциона
Восемь человек во французском городе Ренн в новогоднюю ночь оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 60 метров, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 17:36
Наука
Умеренно пьющие сердечники живут на год дольше
Сердечники живут дольше, если употребляют умеренное количество алкоголя.
Обновлено 29 декабря в 05:34
Происшествия
В деле убийства саудовского журналиста произошел новый поворот
В репортаже говорилось, что кадры получены от журналиста, связанного с расследованием произошедшего газетой Daily Sabah.
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Политика
Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность
Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости.
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Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
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Здание бани загорелось на западе Москвы
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