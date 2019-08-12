Армия и оружие

В российских войсках появилась собственная сотовая связьREGNUM 01:27

В составе бригад управления министерства обороны России появились роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, сообщают 12 августа Известия со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
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с чего всё началось

Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири.
Известиявчера в 17:01

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Сотовая связь появится в российских ротах

Газета.Ruвчера в 22:36

Минобороны: у военных своя сотовая связь

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Lenta.ruвчера в 23:30

«Известия» узнали о появлении в армии рот сотовой связи

РБК02:46

«Известия»: собственная сотовая связь появилась в российских войсках

ТАССвчера в 22:25

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РЕН ТВвчера в 19:29

У российских военных появится своя сотовая связь

Известиявчера в 20:25
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