Армия и оружие
В российских войсках появилась собственная сотовая связьREGNUM 01:27
В составе бригад управления министерства обороны России появились роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, сообщают 12 августа Известия со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
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с чего всё началось
В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири.Известиявчера в 17:01
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