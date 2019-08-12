В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири.

с чего всё началось

В составе бригад управления министерства обороны России появились роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, сообщают 12 августа Известия со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

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