Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связьLenta.ru вчера в 23:30
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает газета «Известия». Средства связи способны выдержать температуру до плюс 50 градусов, влагостойкие, а также защищены устройством шифрования.
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с чего всё началось
В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
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