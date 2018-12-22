Для педагогов в школах вводятся две новые должности - старший и ведущий учитель.

с чего всё началось

Карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали. Новые должности - это именно должности: за ними стоят реальные обязанности.

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете" рассказала о нововведениях в должностной иерархии российских школ. Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.

В российских школах появятся старшие и ведущие учителя

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