Общество

В российских школах появятся старшие и ведущие учителя
Вести.Ru
08:05

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете" рассказала о нововведениях в должностной иерархии российских школ. Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.
Вести.Ru08:05
Ольга Васильева
Карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали. Новые должности - это именно должности: за ними стоят реальные обязанности.
— Ольга Васильева, российский политикЭкономика сегодня 03:36
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Ольга Васильева рассказала, какие новые должности появятся в школах

Для педагогов в школах вводятся две новые должности - старший и ведущий учитель.
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РЕН ТВ03:21

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News.ru03:14

Ольга Васильева рассказала, какие новые должности появятся в школах

Российская газета02:12

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Российский политик, историк, религиовед. Министр просвещения Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Доктор исторических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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