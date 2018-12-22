Общество
В российских школах появятся старшие и ведущие учителя
В российских школах появятся старшие и ведущие учителяВести.Ru08:05
Министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете" рассказала о нововведениях в должностной иерархии российских школ. Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.
Вести.Ru08:05
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Ведущий учитель будет помогать другим педагогам войти в профессию. Причем не только учителям-предметникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, интегрировать их работу в образовательный процесс.
— Ольга Васильева, российский политикОреанда-Новости 07:09
с чего всё началось
Для педагогов в школах вводятся две новые должности - старший и ведущий учитель.Российская газета02:12
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