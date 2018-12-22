Общество

В российских школах появятся старшие и ведущие учителя
Вести.Ru
08:05

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете" рассказала о нововведениях в должностной иерархии российских школ. Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.
Вести.Ru08:05
Ольга Васильева
Ведущий учитель будет помогать другим педагогам войти в профессию. Причем не только учителям-предметникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, интегрировать их работу в образовательный процесс.
— Ольга Васильева, российский политикОреанда-Новости 07:09
с чего всё началось

Ольга Васильева рассказала, какие новые должности появятся в школах

Для педагогов в школах вводятся две новые должности - старший и ведущий учитель.
Российская газета02:12

Подробнее о событии

Васильева рассказала, чем займутся старшие и ведущие учителя в школах

РИА Новости06:42

Школы пополнятся старшими и ведущими учителями

Телеканал 360°04:16

Васильева анонсировала новые должности в российских школах

URA.Ru03:40

Васильева: в российских школах вводятся две новые должности

РЕН ТВ03:21

Ольга Васильева рассказала о новых школьных должностях

News.ru03:14

Ольга Васильева рассказала, какие новые должности появятся в школах

Российская газета02:12

Ольга Васильева рассказала о новых должностях в российских школах

Говорит Москва03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете

Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.
Обновлено в 09:01
ЖКХ

До 15 см снега выпадет в Москве за два дня

До 15 см осадков в виде снега выпадет в Москве в ближайшие два-три дня, с начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 см снега, сообщает в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Обновлено в 09:08
Транспорт

Большой Москворецкий мост отремонтируют к декабрю 2019 года

Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 07:48
ЖКХ

В Саратове энергетики приступили к замене аварийного участка теплосети

Энергетики в ночь на субботу приступили к замене аварийного участка теплосетей в Саратове, где в результате двух порывов с четверга в морозную погоду нарушено теплоснабжение свыше 26 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского филиала ПАО "Т Плюс".
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.
Обновлено в 01:50
Общество

В России завершено строительство сети цифрового телевидения

В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.
Обновлено в 07:45
Транспорт

«Аэрофлот» изменил время вылета 11 рейсов из Москвы из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево 22 декабря в связи с неблагоприятными метеоусловиями, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

В Томске умер физик Сергей Псахье

Обновлено в 07:02
Общество

Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли страны с Днем энергетика, отметив их высокую квалификацию, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:18
Общество

В НАСА рассказали о рождественском меню экипажа МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) отметит католическое Рождество копченой идейкой, пудингом, макаронами с сыром и клубникой, а Новый год встретит рабочим днем, сообщили РИА Новости в НАСА в пятницу.
Обновлено в 00:40
Общество

Дед Мороз в Петербурге зажжет главную елку на Дворцовой площади

Обновлено 20 декабря в 07:43
Общество

В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов

Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.
Обновлено в 07:03
Общество

Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях

Обновлено в 01:48
Общество

Правительство присудило премии в области науки и техники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении за 2018 год государственных премий в области науки и техники для ученых.
Обновлено в 00:26
Общество

МВД хочет забрать себе пожарный надзор

Напомним, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 60 человек, МЧС предложило реформировать законодательство, которым регламентируется пожарный надзор.
Обновлено в 09:41
ещё по теме
Васильева Ольга Юрьевна
Российский политик
Российский политик, историк, религиовед. Министр просвещения Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Доктор исторических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное