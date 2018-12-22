Политика
В российских школах появятся две новые должности
В российских школах появятся две новые должностиИзвестия04:21
В российских школах водятся две новые должности — старший и ведущий учителя. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в субботу, 22 декабря.
Известия04:21
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Для педагогов в школах вводятся две новые должности - старший и ведущий учитель.Российская газета02:12
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Политика
Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы
22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
В США приостановлена работа правительства
В Соединённых Штатах официально произошла приостановка работы федерального правительства из-за того, что представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться по поводу финансирования стены на южной границе.
Обновлено в 00:44
Политика
МИД прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД
Российский МИД выразил разочарование итогами голосования в Генассамблее ООН по резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 04:40
Политика
Володин винит министерства России и Белоруссии в срыве отмены роуминга
Профильные министерства России и Белоруссии сорвали исполнение поручений президентов двух стран об отмене роуминга.
Обновлено в 03:38
Политика
Bloomberg: Дональд Трамп хочет уволить главу ФРС
Президент США Дональд Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:53
Политика
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Порошенко назвал символичным продление санкций ЕС против России
«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал он в Facebook.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Порошенко высмеяли за твит к юбилею «украинского» Ан-225
Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его твит к 30-летию одного из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире - Ан-225, выпускавшегося в Советском Союзе.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО
Эксперт Уилл Флэнниган заявил, что демонстрация возможностей российского танка Т-14 "Армата", которая состоялась в 2015 году, сделала очевидным устаревание боевых танков НАТО Challenger 2 (Британия) и M1A2 Abrams (США), пишет The National Interest.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.
Обновлено в 04:15
Политика
В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet
Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Посол США пожаловался на предвзятое отношение немецких СМИ
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл направил в редакцию журнала Spiegel письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что издание предвзято относится к Вашингтону.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Источник: Трамп сказал Эрдогану, что конгресс не будет блокировать продажу Patriot
Президент США Дональд Трамп заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что американский конгресс не помешает возможной сделке по продаже турецкой стороне систем противоракетной обороны Patriot.
Обновлено в 06:13