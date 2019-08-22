Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.

с чего всё началось

Ранее эксперты ИРИ рекомендовали Минпросвещению РФ ввести в российских школах занятия по киберспорту. Теперь же специалисты подготовили список с играми, которые необходимо внести в программу. Среди них оказались Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

В российских школах могут появиться уроки по Dota 2 и FIFA

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