Общество
Использование мобильных телефонов в школах ограничатМосковская перспектива 07:30
Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
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с чего всё началось
В Министерстве просвещения отмечают, что рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей, который провели Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.Коммерсантъвчера в 11:35
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Во Всероссийском фонде образования оценили идею ограничить использование смартфонов в школах
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