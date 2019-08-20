с чего всё началось

Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Политика Назван главный претендент на должность посла США в России Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Политика На Украине рассказали о своих планах по импорту газа из Румынии Согласно планам, к началу 2020 года украинская газотранспортная компания рассчитывает на создание мощностей, позволяющих импортировать 1,5 миллиарда кубометров румынского газа без привязки к объемам транзитного «голубого топлива» из России.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Технологии «Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Политика Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Ведущие телеканала «Рустави 2» прервали эфир заявлением о своем уходе Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» прервал информационный выпуск после того, как его ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили о своем уходе.

Общество Трамп стал дедушкой в десятый раз Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Армия и оружие Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны «Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.

Общество Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.

Общество В соцсетях раскритиковали устроенную в Петербурге битву помидорами Пользователи соцсетей заявили, что битву помидорами «Томатина», которую петербуржцы устроили 18 августа на стадионе «Кировец», нельзя проводить в городе с блокадным прошлым.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Происшествия Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что из-за порывов ветра произошло нештатное приземление воздушного шара в Дмитровском городском округе.

Происшествия В центре Петербурга загорелся кинотеатр «Аврора» Десять человек были выведены из здания кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте в центре Петербурга из-за возгорания на втором этаже в помещении художественной галерии, сообщает городское управление МЧС РФ.

Экономика Bloomberg: над россиянами нависла угроза растраты всех сбережений Россияне ради поддержания привычного уровня жизни продолжают активно тратить свои накопления, более того - берут кредиты, пишет Bloomberg.

Политика Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.

Происшествия СПЧ попросил Колокольцева, Золотова и Бастрыкина проверить задержания митингующих в Москве Совет по правам человека при президенте попросил руководителей МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить данные о неправомерном применении силы к участникам протестных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа.

Политика Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Транспорт Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.