Общество
В российских регионах проходят митинги против мусорной реформыКоммерсантъ 06:57
В Ярославле митинг против мусорной реформы прошел в парке Победы в спальном районе Брагино. Ранее власти отказались согласовать заявку организаторов на проведение акции в центре города, сославшись на мероприятия по случаю Года театра в России.
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Рост тарифов на 300% и грузовик по графику. Как в регионах проходит «мусорная реформа», которая грозит и Петербургу
Фонтанка.Ру01 февраля в 19:02
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в центре Москвы
Обновлено в 18:39
Здоровье
В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России
Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России заявил, что в стране по итогам 2018 года было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.
Обновлено в 20:58
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Самолет упал в жилом районе Калифорнии
Самолет упал на дома в одном из жилых районов в американском штате Калифорния. В результате инцидента погибли как минимум два человека.
Обновлено в 19:49
Общество
Житель Канады выиграл в лотерею около 25,5 миллиона долларов
Житель Канады выиграл в лотерею почти 33,4 миллиона канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США), сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).
Обновлено в 17:17
Технологии
Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате»
Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру.
Обновлено в 20:42
Общество
Немецкий психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Каждый третий заявил, что пользуется социальными сетями для того, "чтобы не думать о неприятных вещах".
Обновлено в 19:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Туве
Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 327 км к западу-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 06:07
Транспорт
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза
Обновлено в 21:44
Происшествия
По факту ДТП с автобусом в Калужской области возбуждено дело
Представитель УМВД по Калужской области Наталья Горохова в беседе с РИА Новости рассказала, что по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в регионе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 03:54
Экономика
Tesla может грозить банкротство
Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Транспорт
В России появятся уменьшенные дорожные знаки
В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:53
Происшествия
В Хабаровском крае обнаружили мертвого тигра
Мертвый тигр обнаружен в двух километрах от поселка Сита в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщается в понедельник на сайте министерства природных ресурсов региона.
Обновлено в 21:28
Здоровье
Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола
В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола.
Обновлено в 19:30
Технологии
Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»
Причина заключается в желании разработчиков убрать саму возможность спама и флэш-мобов, при которых группы единомышленников специально занижают рейтинги видеороликов, тем самым нанося вред авторам контента и их каналам в YouTube.
Обновлено в 04:12
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Авто
Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине
Обновлено в 15:36
Происшествия
Найден пропавший самолет с футболистом Эмилиано Салой
Обновлено в 18:04
Гаджеты
«Ростех» начал продавать телефон, защищенный от прослушки
«Ростех» запустил в продажу стационарный телефон с криптозащитой «Круиз-К», сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 15:02
Происшествия
Полковнику ФСО предъявили недостаточно качественное топливо
Силовика обвинили в особо крупном мошенничестве Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) заместитель руководителя СОКР ФСО полковник Эдуард Турта стал вскоре после того, как обвинение было предъявлено поставщику солярки гендиректору ООО "ВАБ-Нефть" Вадиму Балясному и менеджеру ООО Антону Сысоеву.
Обновлено в 17:52
Происшествия
В Москве три человека насмерть отравились угарным газом
Три человека погибли от отравления угарным газом в гараже на востоке Москвы.
Обновлено в 20:39
Музыка
Ушел из жизни российский рэпер Децл
Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Пушков прокомментировал предложение разместить ракеты за Уралом
Заявление двух членов немецкого бундестага, предложивших России передислоцировать свои вооруженные ракетами 9М729 комплексы за Урал, прокомментировал на странице в соцсети Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено в 11:59
Авто
Hyundai разрабатывает 340-сильный кроссовер Tucson N
Обновлено в 08:40
Авто
«Серые схемы» и кумовство опустошают бюджет Бурятии
Подозрения «фронтовиков» подтвердил уполномоченный орган – Управление антимонопольной службы по Бурятии.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Катар выделил $2 млн на поддержку «Белых касок» в Сирии
Сирийская неправительственная организация «Белые каски» получит от Фонда развития Катара $2 млн на поддержку своей деятельности.
Обновлено в 21:47