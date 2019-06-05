Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоныРБК 05:41

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов. Об этом сообщается на сайте ФПК. Так, распыление ароматов тестируется в нескольких вагонах «Невского экспресса» №747/748.
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В российских поездах появились ароматизированные вагоны

Интерфакс09:04

РЖД понадобились дополнительные деньги на вагоны

РБК08:23

В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами

РИА Новости02:04

РЖД запустила первые вагоны с приятными запахами

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В России запустили первые ароматизированные вагоны

Москва 2402:15

В России начали тестировать вагоны с ароматизацией

ТАСС07:09

В России запустили первые пассажирские вагоны с ароматизатором

Говорит Москва03:56
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Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип

Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа

Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Политика

Путин встретил Си Цзиньпина в Кремле

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале которого его встретил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:00
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Культура

В Шереметьево открыли памятник Пушкину

Обновлено в 09:08
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Кино

Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
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Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
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Шоу-бизнес

Диана Шурыгина намерена увеличить грудь

Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Здоровье

Где можно бесплатно проконсультироваться у ведущих московских врачей

Ведь опытные врачи принимают и раздают профессиональные советы гостям абсолютно бесплатно.
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Политика

Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму

Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ

Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями

Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Транспорт

«Шереметьево» решит проблему с выдачей багажа до конца июня

Как заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, он намерен поставить перед акционерами аэропорта вопрос «о персональной ответственности» за задержки с выдачей багажа.
Обновлено в 11:28
Технологии

ВТБ представит ипотеку и инвестиции в виртуальной реальности

С помощью VR-ипотеки клиент сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из аккредитованных застройщиков ВТБ.
Обновлено в 10:22
Хоккей

СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено в 11:18
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Технологии

Первый в России звонок по 5G состоялся на ПМЭФ

В России впервые воспользовались сетью 5G для совершения звонка.
Обновлено в 10:53
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Авто

Названы самые безопасные подержанные автомобили для перевозки детей

Понятно, что наиболее безопасные автомобили для перевозки детей — новые, в чьем списке оснащения есть основной набор систем активной безопасности, эйрбэги и на счету пять звезд от комитета Euro NCAP.
Обновлено в 09:24
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