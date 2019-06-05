Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоныРБК 05:41
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов. Об этом сообщается на сайте ФПК. Так, распыление ароматов тестируется в нескольких вагонах «Невского экспресса» №747/748.
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Освежитель в неисправном туалете не поможет. В Госдуме об эксперименте в РЖД
Национальная служба новостей13:35
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Технологии
Amazon представила новый дрон
Обновлено в 14:47
Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера
Пиар-директор продюсера группы "На-На" Бари Алибасова опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что тот якобы скончался.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты более 720 тыс. рублей за долги по ЖКХ
Обновлено в 13:49
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок
Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC
Абдель Азиз, менеджер российского бойца, отметил: Это были самые легкие переговоры в моей жизни, сделку можно считать одной из крупнейших сделок в истории UFC.
Обновлено в 02:54
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол
Жиру: «Раздражал январский переход Игуаина в „Челси“»
Форвард "Челси" Оливье Жиру поделился впечатлениями от январского перехода в стан лондонцев Гонсало Игуаина.
Обновлено в 15:12
Футбол
Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран
Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.
Обновлено в 14:05
Общество
Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение
Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:52
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Общество
Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.
Обновлено в 02:04
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 16:31
Транспорт
В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом
Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Экономика
ВТБ не исключил повышения номинала акций
ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
Обновлено в 09:52
Происшествия
На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка
Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Кино
В сети появился трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 04:44
Экономика
Ледокол «Обь» уйдёт на ходовые испытания 16 августа
Обновлено в 08:29
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50