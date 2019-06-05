Транспорт
РЖД запустила первые вагоны с приятными запахамиИзвестия 05:47
Отмечается, что пилотный проект по ароматизации вагонов поездов дальнего следования запустили в целях повышения качества услуг и уровня удовлетворенности пассажиров поездкой, сообщает телеканал «360».
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