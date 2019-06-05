Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоныРБК 05:41

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов. Об этом сообщается на сайте ФПК. Так, распыление ароматов тестируется в нескольких вагонах «Невского экспресса» №747/748.
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Освежитель в неисправном туалете не поможет. В Госдуме об эксперименте в РЖД

Национальная служба новостей13:35

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

Интерфакс09:04

В России запустили первые пассажирские вагоны с ароматизатором

Говорит Москва03:56

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

РБК05:41

В России запустили первые ароматизированные вагоны

Москва 2402:15

В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами

РИА Новости02:04

РЖД запустила первые вагоны с приятными запахами

Известия05:47
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Невеста Тимати снова спровоцировала слухи о беременности

Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.
Обновлено 03 июня в 10:26
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Политика

На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Космос

Спутник «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту

После отделения от разгонного блока «Бриз-М» спутник «Ямал-601» не сумел выйти на рабочую орбиту из-за неполадок с двигателем.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Обновлено в 13:16
Авто

Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки

Обновлено в 06:00
Здоровье

Половина россиянок старше 55 лет страдают от ожирения

Половина жительниц России к 55-57 годам страдают ожирением. Среди мужчин такой диагноз ставят 25-30% уже к 40 годам.
Обновлено в 06:42
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Происшествия

Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

Обновлено в 13:45
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35

Конгресс США намерен запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford в случае, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35С - они должны составить основу авиакрыла корабля.
Обновлено в 06:51
Политика

Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Политика

Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Футбол

О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы

Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Политика

Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС

Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Футбол

Защитник «Гетеборга» может перейти в «Ростов»

Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт имеет вариант продолжения карьеры в России.
Обновлено в 14:35
Культура

В Шереметьево открыли памятник Пушкину

Обновлено в 08:00
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Игры

В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019

Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.
Обновлено в 12:37
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
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