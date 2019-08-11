Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессийLenta.ru 07:29

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах изменится список профессий. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала министр просвещения России Ольга Васильева. Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Читать в источнике
Комментировать111
Ольга Васильева
Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.
— Ольга Васильева, российский политикТелеканал 360° 05:08
с чего всё началось

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).
Российская газета01:28

Подробнее о событии

Васильева перечислила несколько новых специальностей в колледжах

РБК06:44

Васильева рассказала, какие специальности появятся и исчезнут в колледжах

ТАСС05:51

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Российская газета01:28

Почти 100 позиций исчезнет из перечня профессий и специальностей СПО

Комсомольская правда03:21

В российских колледжах открываются специальности, связанные с промышленными роботами

Эхо Москвы03:03

Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах

Известия02:34

В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей

РИА Новости04:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Шоу-бизнес

Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс

Обновлено в 08:02
Финансы

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено 09 августа в 17:15
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

Обновлено вчера в 07:15
Политика

Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика

Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления

Обновлено в 12:44
Происшествия

Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки

Обновлено 09 августа в 16:13
Футбол

«Тун» перед матчем со «Спартаком» обыграл «Люцерн»

"Тун" в матче 4-го тура чемпионата Швейцарии обыграл "Люцерн" со счетом 2:0. Голы забили Никки Хавенаар и Крис Каблан.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Финансы

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Как не навредить себе странными косметическими процедурами

Со звездой все было в порядке - она просто прошла через очередную странную косметическую процедуру.
Обновлено в 12:45
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ

Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге

Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге Участники конфликта схвачены полицией.
Обновлено в 12:48
Наука

Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант

"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Общество

Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая

Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В ДТП погибла известная украинская балерина

О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог.
Обновлено в 06:48
Общество

Антисанитарной «Лесной сказкой» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере "Лесная сказка", куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Доктор Мясников назвал топ-5 способов сохранить суставы здоровыми

Доктор Александр Мясников рассказал, как сохранить здоровье суставов, и развеял популярные мифы о влиянии соли и лечении суставов холодцом.
Обновлено в 05:00
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Космос

Робот «Фёдор» стал пилотом космического корабля «Союз МС»

Российского робота "Фёдор", отправляющегося 22 августа на Международную космическую станцию (МКС), перенесли в пилотируемый космический корабль "Союз МС".
Обновлено в 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное