Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессийLenta.ru 07:29
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах изменится список профессий. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала министр просвещения России Ольга Васильева. Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Читать в источнике
Оценить139
Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.
— Ольга Васильева, российский политикТелеканал 360° 05:08
с чего всё началось
Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).Российская газета01:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Происшествия
Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
ЦСКА – «Сочи»: Васин и Чалов, Джанаев и Нобоа сыграют с первых минут
Стали известны составы ЦСКА и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Обновлено в 09:55
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
Обновлено в 06:35
Происшествия
Фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича задержали после выступления на проспекте Сахарова
Алексей Полихович был осужден после событий на Болотной площади в мае 2012 года и освобожден условно-досрочно в 2015 году.
Обновлено в 07:02
Общество
Названы 11 преимуществ жизни с кошками
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Петербурге любители бургеров устроили драку со стрельбой
В ночь с пятницы на субботу в Петербурге четверо молодых людей устроили драку, которая закончилась стрельбой.
Обновлено в 10:55
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Общество
Жительница Геленджика получила корону и титул «Миссис Россия»
В конкурсе "Миссис Россия-2019" победила жительница Геленджика Екатерина Нишанова, сообщает "Пятый канал".
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Общество
Курение на пляже запретят в испанской Валенсии
В испанском городе Валенсия запретят курение на пляже.
Обновлено в 10:05
Футбол
40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор»
Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Происшествия
Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции
Руководитель группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей.
Обновлено в 09:30
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31