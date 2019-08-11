Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).

с чего всё началось

Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах изменится список профессий. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала министр просвещения России Ольга Васильева. Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

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В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

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