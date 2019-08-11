Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессийLenta.ru 07:29

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах изменится список профессий. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала министр просвещения России Ольга Васильева. Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Ольга Васильева
Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.
— Ольга Васильева, российский политикТелеканал 360° 05:08
с чего всё началось

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).
Российская газета01:28

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В российских колледжах исчезнут около 100 профессий

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Васильева рассказала, какие специальности появятся и исчезнут в колледжах

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Почти 100 позиций исчезнет из перечня профессий и специальностей СПО

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Эхо Москвы03:03

В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей

РИА Новости04:34

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Российская газета01:28
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