Общество

В российских колледжах исчезнут около 100 профессийГазета.Ru 16:47

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Ольга Васильева
Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.
— Ольга Васильева, российский политикТелеканал 360° 05:08
с чего всё началось

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).
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