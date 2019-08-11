Общество

В российских колледжах исчезнут около 100 профессийГазета.Ru 16:47

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Читать в источнике
Комментировать168
Ольга Васильева
Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.
— Ольга Васильева, российский политикТелеканал 360° 05:08
с чего всё началось

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).
Российская газета01:28

Подробнее о событии

В российских колледжах исчезнут около 100 профессий

Газета.Ru16:47

Почти 100 позиций исчезнет из перечня профессий и специальностей СПО

Комсомольская правда03:21

В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей

РИА Новости04:34

Васильева рассказала, какие специальности появятся и исчезнут в колледжах

ТАСС05:51

В российских колледжах открываются специальности, связанные с промышленными роботами

Эхо Москвы03:03

Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах

Известия02:34

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Российская газета01:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:07, Вашингтон
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Обновлено в 13:15
Происшествия

Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС

Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Общество

Супруга Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком

Как сообщает издание The Sunday Times, супруга нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер, с которой политик прожил в браке 25 лет, призналась журналистам, что борется с раком.
Обновлено в 18:46
Интернет

Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме

Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Политика

Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР

Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Религия

Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве

Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

В Азербайджане продолжается конкурс «Кубок моря»

Обновлено в 12:21
Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Футбол

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Экономика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Политика

Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Наука

Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
Обновлено в 16:50
Финансы

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Общество

СМИ раскрыли доходы российских блогеров

Обновлено в 07:37
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Музыка

Дженнифер Лопес устраивает в Петербурге вечеринку

Певица и актриса Дженнифер Лопес даст сегодня концерт в петербургском СКК.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче

В рамках товарищеского турнира Mabel Green Cup в Риме футболисты «Ромы» обыграли мадридский «Реал» в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное