В российские города вернут палатки и ларькиBFM.ru 11:17

Виктор Евтухов: Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами.

с чего всё началось

Законопроект предлагает вернуть в города торговые палатки и автолавки. В России сегодня вдвое меньше торговых площадей на одну тысячу человек, чем во многих странах Европы, отметил Евтухов.

В российские города вернут палатки и ларьки

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