Общество
В российские города могут вернуть палатки и ларькиРИА Новости 19:46
На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом в интервью "Российской газете" заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, сегодня на крупные торговые сети приходится около 30%-40% рынка.
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Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, он существует везде.
— Виктор Евтухов, российский политикРИА Новости 15:44
с чего всё началось
Виктор Евтухов: Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами.Российская газета10:22
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Армия и оружие
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Космос
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Музыка
В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии Grammy
Обновлено в 22:23
Общество
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
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Обновлено в 17:25
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«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено в 16:37
Происшествия
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В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Общество
Coca-Cola выпустит напиток с новым вкусом
Компания Coca-Cola впервые за последние десять лет запустила напиток с новым вкусом — апельсин и ваниль.
Обновлено в 19:40
Общество
Тигра Амура передадут администрации Приморья
Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.
Обновлено в 19:53
Здоровье
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Самыми распространенными причинами обращений к врачам в России стали боль в спине и головная боль, сообщает 11 февраля со ссылкой на экспертов «РИА Новости».
Обновлено в 21:25
Общество
В Испании за рисунок на песке туристы могут попасть в тюрьму
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке или любое изображение, выложенное из камней на побережье.
Обновлено в 20:25
Транспорт
Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
Обновлено в 22:20
Авто
Автоэксперт рассказал, когда стоит начинать готовить машину к весне
Известный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, когда именно необходимо начинать подготовку своей машины к весне.
Обновлено в 09:48
Экономика
Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
Обновлено в 22:52
Политика
Япония заявила о вторжении Китая в ее территориальные воды
По данным телеканала NHK, четыре корабля КНР приблизились к территориальным водам Японии, а один из них проник в японскую зону в районе островов Сенкаку, которые в Китае считают своими.
Обновлено в 22:20
Происшествия
В Бельгии задержали манифестантов за нападение на дом экс-премьера
Ранее сообщалось, что полиция задержала по меньшей мере 36 человек в ходе протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже 9 февраля.
Обновлено в 17:42
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Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Общество
В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Космос
Астероид Ultima Thule оказался удивительно «плоским»
Оказалось, что большая часть, по прозвищу «Ultima», напоминает гигантский блин, а меньшая, по прозвищу «Thule», имеет форму сплющенного грецкого ореха.
Обновлено вчера в 02:01
Спорт
Около 500 аргентинцев остаются в России после ЧМ-2018
Около 500 жителей Аргентины, уехавших в Россию на Чемпионат мира-2018, до сих пор не вернулись на родину.
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Кино
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Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Обновлено в 06:48
Игры
Пенсионер из мема про елочку стал героем игры для смартфонов
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Москву из Ирака доставят 27 российских детей
Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Технологии
Приложение для беспилотных такси с общительным виртуальным водителем создадут в РФ
Обновлено в 21:53
Экономика
ДГК потратит 7,25 млрд рублей на ремонт оборудования в 2019 году
Дальневосточная генерирующая компания в 2019 году направит на ремонтную кампанию 7,25 млрд рублей.
Обновлено в 20:24