Общество

В российские города могут вернуть ларьки и палаткиREGNUM 18:54

Возвращение торговых палаток и ларьков на улицы российских городов допустил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Минпромторг подготовил соответствующий законопроект, рассказал Евтухов в интервью «Российской газете».
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Виктор Евтухов
Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура.
— Виктор Евтухов, российский политикReadovka News 14:59
с чего всё началось

Рынок едет к нам

Виктор Евтухов: Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами.
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Минпромторг выступил за возвращение на улицы ларьков и автолавок

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Российская газета10:22

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News.ru11:28

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель.
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