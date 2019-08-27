Общество
Lenta.ruВ резюме россиян появится новый пункт
В Роструде рассказали о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу, сообщает «Российская газета». На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
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с чего всё началось
Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран. Самому взрослому из них - 81 год, а самому молодому - 14 лет.Российская газетавчера в 21:00
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Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Коммерсантъ вчера в 21:14
Политика
Пушков оценил слова Порошенко о «флаге Украины над Донецком»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в "Твиттере" заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком поднимут украинский флаг.
Life.ru вчера в 18:42
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Армия и оружие
Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты
РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru вчера в 07:52
Музыка
MTV Video Music Awards-2019: 30 худших нарядов музыкальной премии
Сегодня ночью в Нью-Джерси прошла музыкальная премия MTV Video Music Awards-2019.
Собака.ru 01:36
Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Финансы
Минэкономразвития снизило прогноз курса рубля на 2019 год
Как сообщил глава ведомства Максим Орешкин, в 2019 году среднегодовой курс составит 65,4 рубля за доллар США (прежний прогноз - 65,1 рубля).
Московский Комсомолец вчера в 14:10
Происшествия
На Урале мужчина осуждён за убийство брата на почве любви к женщине
На Урале житель посёлка Староуткинск признан виновным в убийстве собственного брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
REGNUM 01:36
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия
СКР: Устроившие геноцид в годы ВОВ латвийские каратели могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, в годы Великой Отечественной войны проводившие массовые расправы над мирными жителями территории современной Новгородской области, ещё могут быть живы.
Life.ru вчера в 22:48
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
Испанская газета El Mundo решила выяснить, что позволяет президенту РФ Владимиру Путину сохранять спортивную форму.
ФАН вчера в 18:13
Политика
В России решили судиться с Boeing
В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Lenta.ru вчера в 21:39
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU вчера в 07:01
Армия и оружие
В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело вчера в 04:29
Общество
Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 22:05
Здоровье
В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом
В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Армия и оружие
Иран направил эсминец в Аденский залив для защиты своих судов
Говорит Москва вчера в 04:47
Происшествия
В Испании военный самолет рухнул в Средиземное море
По данным местных властей, пилот катапультировался Самолет ВВС Испании рухнул в Средиземное море, передает Europa Press.
Аргументы и Факты вчера в 05:52
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Политика
ЦИК вновь отменил заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму
Провести расширенное заседание экспертного совета с участием критиков ЦИКа ранее предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Эхо Москвы вчера в 20:31
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Политика
В подмосковном Жуковском стартует 14-й авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:25
Политика
Санкции против Nord Stream 2 ударят по самим США — немецкая газета
Возможные санкции США против компаний, задействованных в проекте «Северный поток — 2», обернутся ущербом для американских нефтяных и газовых проектов.
REGNUM 01:25