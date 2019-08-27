Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран. Самому взрослому из них - 81 год, а самому молодому - 14 лет.

с чего всё началось

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