Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человекРБК вчера в 20:14
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей. Отмечается, что пострадали девять человек из города Ямагата, четверо — из Ниигаты, а также по одному из префектур Мияги и Исикава.
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с чего всё началось
В Японии сегодня произошло серьезное землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки зарегистрировали на севере страны, сообщает местный телеканал NHK.БИЗНЕС Onlineвчера в 11:28
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