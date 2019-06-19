В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человекРБК вчера в 20:14

с чего всё началось

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей. Отмечается, что пострадали девять человек из города Ямагата, четверо — из Ниигаты, а также по одному из префектур Мияги и Исикава.

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

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