Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человекРБК вчера в 20:14

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей. Отмечается, что пострадали девять человек из города Ямагата, четверо — из Ниигаты, а также по одному из префектур Мияги и Исикава.
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В Японии сегодня произошло серьезное землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки зарегистрировали на севере страны, сообщает местный телеканал NHK
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БИЗНЕС Onlineвчера в 11:28

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Число пострадавших от землетрясения в Японии увеличилось до 26

Говорит Москва00:21

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек

РИА Новости00:13

Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26

RT на русском00:55

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

РБКвчера в 20:14

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 15 человек

Интерфаксвчера в 19:44

В Генконсульстве заявили, что россияне не пострадали в результате землетрясения в Японии

ТАССвчера в 23:39

Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26

Вести.Ru00:55
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты (сената) американского конгресса, заявил о желании провести встречу с российскими властями.
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Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.
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Сквер перед зданием гостиницы обещают сохранить, а выход со станции метро "Площадь Карла Маркса" в сторону ул. Ватутина хотят перенести внутрь здания.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Посол России встретился с вице-губернатором Аляски

Российский посол в США Анатолий Антонов совершил визит в город Джуно, где встретился с вице-губернатором штата Аляска Кевином Мейером и обсудил возможности для двухстороннего сотрудничества.
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Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
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Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
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Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

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В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
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Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
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«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
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Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Обновлено вчера в 14:57
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