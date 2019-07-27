Происшествия

В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человекRT на русском вчера в 21:38

На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали. Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
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с чего всё началось
За последние три часа у берегов Филиппин произошло три землетрясения магнитудой от 5,4 до 6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
 (EMSC).
Коммерсантъвчера в 22:53

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Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло

Газета.Ruвчера в 23:34

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РБКвчера в 23:03

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Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах

REGNUMвчера в 22:43

Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 8 человек

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AFP: число жертв землетрясений на Филиппинах возросло до восьми

ТАССвчера в 22:57

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

РИА Новостивчера в 22:04
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В квартире Юлии Галяминой прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у претендента в кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой.
Обновлено в 01:51
Экономика

Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile US

Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Армия и оружие

WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия

По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Политика

Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Обновлено в 05:41
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

Обновлено в 00:21
Общество

Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Политика

Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 04:42
Футбол

Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.
Обновлено в 04:31
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Общество

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

Обновлено вчера в 01:30
Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

Обновлено в 03:31
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Космос

В Японии частная ракета после запуска упала в море

Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Политика

«Яндекс» решили заставить стать российским

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ограничения на иностранное владение значимыми российскими интернет-ресурсами.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя

Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Общество

Дышите — не дышите: подбираем эфирное масло по знаку Зодиака

Эфирное масло фенхеля огненному Овну придаст спокойствие и сведет на «нет» излишнее волнение, а масло розового дерева будет способствовать постепенному глубокому расслаблению.
Обновлено 25 июля в 05:31
Политика

Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 05:30
Здоровье

В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Политика

Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Общество

В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса

Обновлено в 04:20
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Обновлено вчера в 16:16
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной

Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Общество

Жара в Бельгии побила новый рекорд

"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено 25 июля в 06:18
Политика

Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение

Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
Обновлено в 04:39
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