с чего всё началось

На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали. Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек

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