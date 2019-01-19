Происшествия
В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человекКоммерсантъ вчера в 21:54
В мексиканском штате Идальго, в районе Тлауэлильпана, произошел взрыв трубопровода. По данным El Universal, более 50 человек получили ожоги второй и третьей степени. Отмечается, что в пятницу в этом районе была обнаружена утечка топлива.
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Происшествия
Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски
Обновлено в 10:44
Происшествия
AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне
Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.
Обновлено в 13:12
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Гданьске похоронили убитого мэра
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Махачкале в результате пожара погибла девушка-подросток
В результате пожара в Махачкале, по предварительным данным, погибла 15-летняя девочка.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане
«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Самаре три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли в субботу при пожаре в частном деревянном доме в центре Самары, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 14:17
Происшествия
СК проверяет законность охоты чиновников на медведя
Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Тольятти шесть человек пострадали в ДТП
"Девятнадцатого января в 18.20 в Тольятти водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Subaru, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Peugeot, который перевозил 10 пассажиров под управлением водителя 1994 года рождения", - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Боливии более 20 человек погибли при столкновении автобусов
По меньшей мере 22 человека погибли и 37 пострадали в результате столкновения в субботу двух автобусов в Боливии, сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину
45-летний мужчина толкнул девушку на улице, ее спутник заступился за нее. В результате конфликта обидчик ударил его ножом в шею.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В девятиэтажном доме в Архангельске произошел хлопок газа
Обновлено в 08:47
Происшествия
На трассе «Кола» водитель «Киа» погиб после столкновения с грузовиком
Обновлено в 14:40