В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человекКоммерсантъ вчера в 21:54

с чего всё началось

В мексиканском штате Идальго, в районе Тлауэлильпана, произошел взрыв трубопровода. По данным El Universal, более 50 человек получили ожоги второй и третьей степени. Отмечается, что в пятницу в этом районе была обнаружена утечка топлива.

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

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