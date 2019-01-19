Происшествия
В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человекКоммерсантъ вчера в 21:54
В мексиканском штате Идальго, в районе Тлауэлильпана, произошел взрыв трубопровода. По данным El Universal, более 50 человек получили ожоги второй и третьей степени. Отмечается, что в пятницу в этом районе была обнаружена утечка топлива.
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с чего всё началось
Издание Financiero, ссылаясь на губернатора штата Идальго Омар Файяд, сообщило, что взрыв прогремел, когда на месте утечки или незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей для того, чтобы собрать в бидоны и канистры топливо.NewInformвчера в 22:39
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