Происшествия

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человекКоммерсантъ вчера в 21:54

В мексиканском штате Идальго, в районе Тлауэлильпана, произошел взрыв трубопровода. По данным El Universal, более 50 человек получили ожоги второй и третьей степени. Отмечается, что в пятницу в этом районе была обнаружена утечка топлива.
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с чего всё началось
Издание Financiero
, ссылаясь на губернатора штата Идальго Омар Файяд, сообщило, что взрыв прогремел, когда на месте утечки или незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей для того, чтобы собрать в бидоны и канистры топливо.
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