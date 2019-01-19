Происшествия

При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человекГазета.Ru вчера в 21:49

По словам губернатора региона Омара Файяда, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. El Financiero сообщает, что в результате произошедшего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.
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Число жертв взрыва трубопровода в Мексике превысило 60 человек

Коммерсантъ09:00

Около 70 человек погибли после взрыва трубопровода в Мексике

Телеканал 360°08:52

Момент взрыва на трубопроводе в Мексике. Съемка очевидца

РИА Новости09:56

Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 66 человек

РБК08:57

Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике возросло до 66

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Момент взрыва трубопровода с горючим в Мексике

RT на русском09:15

Число погибших при взрыве в Мексике приблизилось к 70

Газета.Ru08:43
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