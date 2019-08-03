В субботу, 3 августа, во время транспортировки боеприпасов на базе сирийских ВВС в Шайрате, провинция Хомс, прогремел взрыв. В результате погибли более 20 человек, включая офицеров, передает телеканал «Аль-Алям».

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли более 20 человек

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