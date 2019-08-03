В субботу, 3 августа, во время транспортировки боеприпасов на базе сирийских ВВС в Шайрате, провинция Хомс, прогремел взрыв. В результате погибли более 20 человек, включая офицеров, передает телеканал «Аль-Алям».

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли более 20 человек

Экономика «Газпром» помог Московской бирже установить рекорд Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.

Здоровье Названы эффективные способы для снижения уровня сахара в крови Эксперты назвали самые лучшие способы, которые позволяют снизить уровень сахара в крови.

Кино Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер Знаменитый документалист Донн Аллан Пеннебейкер, известный по работе со звездными музыкантами, скончался в возрасте 94 лет.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Происшествия Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости Американский президент Дональд Трамп назвал проявлением трусости стрельбу, которая произошла накануне, 3 августа, в Эль-Пасо (штат Техас).

Космос Хаббл отслеживает внешние пределы галактики Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Экономика В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.

Авто Опытным не читать! 10 главных вопросов начинающего водителя Как правило, горловина для заливки жидкости в стеклоомыватель располагается справа или слева в передней части подкапотного пространства — конструкторы прячут сами бачки в нишах передних крыльев.

Наука Графен помог стабилизировать двумерные материалы Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.

Происшествия В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.

Экономика Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.

Армия и оружие Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Происшествия МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД.

Армия и оружие Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.

Общество В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.

Космос Астероид размером с небоскреб движется на Землю Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.

Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Объявлены итоги выборов в Раду по партийным спискам ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.