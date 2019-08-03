Происшествия
В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человекИзвестия 14:04
Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Al-Alam. Взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов на авиабазе Шайрат в провинции Хомс.
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Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:55
Футбол
Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела
Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 14:13
Кино
Стала известна дата выхода фильма об Элвисе Пресли
Кинокомпания Warner Bros. назначила выход фильма о короле рок-н-ролла на осень 2021 года и приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна» на декабрь 2020 года.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Происшествия
На Дворцовой задержали участников ЛГБТ-шествия
На Дворцовую площадь в Петербурге сегодня вечером, 3 августа, на одиночные пикеты вышли ЛГБТ-активисты.
Обновлено в 14:31
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
«Тун» перед игрой со «Спартаком» в Лиге Европы уступил «Базелю»
"Тун" проиграл "Базелю" в домашнем матче третьего тура чемпионата Швейцарии по футболу.
Обновлено в 15:12
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено в 03:35
Авто
На улицах Барселоны замечен спорткар Carmen
Спортивное ретро-купе Carmen было замечено во время тестирования в Барселоне.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Футбол
Зобнин рассказал, что помешало ему забить в концовке матча с «Динамо»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью со столичным «Динамо» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:21
Политика
К каким правозащитным организациям обратиться при задержании на митинге
Фото: Софья Сандурская/URA.RU/TASS Главное правило, которого советуют придерживаться правозащитные организации: если вы собираетесь на митинг, то идите на него с полностью заряженным телефоном и портативным зарядным устройством.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях
Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
В ЛНР рассчитывают на жесткие меры к нарушителям перемирия в Донбассе
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Обновлено вчера в 12:52
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол
Торрес дисквалифицирован на десять матчей МЛС за допинг
Как сообщает пресс-служба МЛС, 33-летний капитан сборной Панамы пропустит десять матчей за употребление улучшающих спортивный результат веществ.
Обновлено в 06:57
Экономика
Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов
Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное
Акции протеста начались из-за отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму основных кандидатов от оппозиции.
Обновлено в 08:56
Политика
Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма Украине
После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber.
Обновлено в 00:24
Космос
Робота «Федора» допустили к полету на МКС
В ходе совещания были заслушаны доклады о результатах подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14», который должен осуществить состыковку с РС МКС и доставку на борт антропоморфного робота «Федора» .
Обновлено в 14:07
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35