Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Al-Alam. Взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов на авиабазе Шайрат в провинции Хомс.

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

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