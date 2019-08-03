Происшествия
В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человекИзвестия вчера в 14:04
Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Al-Alam. Взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов на авиабазе Шайрат в провинции Хомс.
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