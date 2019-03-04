Происшествия

В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человекВести.Ru вчера в 23:31

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали. Все погибшие находились в округе Ли на границе с штатом Джорджия, заявил шериф Джей Джонс. Несколько домов в штате полностью разрушены, передают РИА Новости.
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Появилось видео последствий мощного торнадо в США

Российская газета02:38

Количество жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Интерфаксвчера в 23:38

В США в результате торнадо погибли более 20 человек

RT на русском02:24

В Сети появились видео разрушений после торнадо в США

РБК00:40

В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек

Газета.Ru03:59

Число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

ТАССвчера в 23:16

Число погибших в результате торнадо в штате Алабама возросло до 22 человек

РИА Новостивчера в 23:07
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Транспорт

Выхлопную трубу заткнут новым штрафом

К октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено вчера в 17:06
Спорт

Биатлонисту Поршневу тяжело далась индивидуальная гонка на Универсиаде

Российский биатлонист Никита Поршнев с трудом пробежал индивидуальную гонку на Всемирных студенческих играх в Красноярске.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Орске убит замдиректора городских электросетей

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
Обновлено в 03:32
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможной полной потере газового транзита

Глава национальной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверен, что украинская газотранспортная система станет невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
Космос

РФ может создать сверхтяжелую ракету для исследования Луны к 2028 году

Обновлено в 03:59
Экономика

Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»

"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 16:29
Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

Обновлено в 01:52
Общество

Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой».
Обновлено в 04:04
Политика

Захарова назвала «трагикомической» годовщину дела Скрипалей

Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.
Обновлено в 04:07
Общество

Восьмого марта в московском регионе потеплеет до плюс 8

Собеседник агентства добавил, что оттепель продолжится, как минимум, до 9 марта - в субботу в столичном регионе ожидается местами до 9 градусов тепла.
Обновлено в 03:38
Политика

На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция

Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено вчера в 14:35
Энергетика

Украина снизила импорт газа из Европы на 20% с начала года

В январе — феврале 2019 года Украина снизила импорт природного газа из Европы на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 02:48
Общество

В Чечне появится «женское такси»

Обновлено вчера в 15:42
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Медведев назначил Татьяну Костареву замглавы Минстроя

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 03:15
Политика

Путин принял приглашение посетить Катар

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Катар, сроки визита будут согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Замначальника УМВД Бердска задержали по делу о продаже вещдоков

Обновлено вчера в 10:12
Авто

Названы самые популярные марки автомобилей с пробегом в Москве

Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые популярные автомобили с пробегом в Москве.
Обновлено в 04:16
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Блогер удалил репост видео с похорон криминального авторитета по требованию МВД

Блогер Виктор Торопцев из Амурска удалил репост видео с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина после достигнутой с МВД в досудебном порядке договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровского края.
Обновлено в 03:53
Музыка

Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой

Обновлено вчера в 09:33
Политика

Болтон предостерёг от попыток помешать возвращению Гуаидо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил ответом Вашингтона в случае попыток помешать безопасному возвращению главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в страну.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга

Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено вчера в 10:08
Технологии

«Мир» запустил в России мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay

Платежная система «Мир» запустила на территории нашей страны мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay.
Обновлено в 04:19
Политика

США решили изолировать Сирию от других арабских стран

Соединенные Штаты угрожают арабским странам санкциями за попытки восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 03:42
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