Армия и оружие

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человекТАСС 12:07

Теракт в Манбидже, в результате которого погибли несколько американских военных, мог быть совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии, не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Американские военные погибли в результате теракта в Манбидже

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