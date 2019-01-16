Армия и оружие
В результате теракта в Манбидже погибли 27 человекТАСС 12:07
Теракт в Манбидже, в результате которого погибли несколько американских военных, мог быть совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии, не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено в 15:04
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер
Skoda продолжает расширять продуктовую линейку кроссоверов: новый автомобиль встанет на ступеньку ниже моделей Kodiaq и Karoq.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси
Обновлено в 14:35
Общество
YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями
Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Общество
Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей
Обновлено в 07:08
Кино
Вышел первый тизер «Охотников за привидениями 3»
Не прошло и суток после первого официального сообщения о будущей третьей части "Охотников за привидениями", как на YouTube уже появился и начал вовсю набирать просмотры первый тизер к новому фильму.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Культура
Умер татарский певец Ильгам Шакиров
Народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 14:43
Общество
На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров
В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Происшествия
На заводе в Ленобласти прогремел взрыв
На складе горюче-смазочных материалов на заводе "Полипласт" в Ленинградской области произошел взрыв.
Обновлено в 04:15
Политика
Британский парламент выразил доверие правительству Мэй
Если бы правительству был вынесен вотум недоверия, то ситуация могла развиваться по двум сценариям: Тереза Мэй могла бы сформировать новое правительство за 14 дней, если бы получила поддержку большинства членов парламента, или же, что более вероятно, в Великобритании прошли бы досрочные выборы.
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Apple показала чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Новые чехлы Apple Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max позволяют устройствам работать дополнительно 20 часов.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео
Обновлено в 13:05
Футбол
Роналду принес победу «Ювентусу» над «Миланом» в Суперкубке Италии
Гол португальского форварда "старой синьоры" Криштиану Роналду принес туринцам победу со счетом 1:0. "Ювентус" в восьмой раз стал обладателем почетного трофея.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Количество погибших при нападении на отель в Кении достигло 15 человек
В результате вооруженного нападения на отель в кенийской столице Найроби погибли 15 человек, передает Reuters со ссылкой на сотрудника морга.
Обновлено вчера в 18:57
Авто
McLaren презентовал родстер 600LT Spider
Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Xiaomi показали сканер отпечатка на весь экран
Обновлено в 13:22
Общество
Названы страны с самыми красивыми женщинами
В топ-5 своеобразного рейтинга стран с самыми красивыми женщинами вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Названы самые популярные автомобили с пробегом в 2018 году
Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке легковых автомобилей по итогам 2018 года стали модели Lada, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 15:49
Автоспорт
Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар", проходящего в Перу, в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Технологии
Блокировка Telegram помешала россиянину нагреть воду в бойлере
Владелец водонагревателя бренда Ariston Дмитрий Змеев пожаловался, что его домашняя техника перестала полноценно работать из-за блокировки серверов компании Роскомнадзором.
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Samsung позволит россиянам обменять свои часы на Galaxy Watch
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Рендер нового iPhone XI с тремя задними камерами опубликовали в Сети
Обновлено в 02:08
Экономика
Сбербанк стал самой дорогой компанией России
Сбербанк по итогам торгов Московской биржи в среду обогнал по капитализации "Роснефть" и вновь став самой дорогой российской компанией.
Обновлено в 15:28
Общество
В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон
Власти города снесли восточную часть старого моста через реку Гудзон. Мост Таппан Зи построили еще в 1955 году прошлого века.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47