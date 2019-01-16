Армия и оружие
В результате теракта в Манбидже погибли 27 человекТАСС 12:07
Теракт в Манбидже, в результате которого погибли несколько американских военных, мог быть совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии, не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
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Полный переход на все стандарты НАТО будет для Киева более длительным, нежели достижение основных стандартов для членства в альянсе, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
В России ответили на заявление США о выходе из ДРСМД
Морозов добавил также, что смысл такого поведения США в том, что они надеются за счет выхода из ДРСМД "разместить соответствующие наступательные системы, подпадающие под ограничения, в Европе".
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
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Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году
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Обновлено в 16:01
Армия и оружие
На новом тральщике «Иван Антонов» 26 января поднимут Андреевский флаг
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Обновлено в 10:58
Армия и оружие
В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России
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Армия и оружие
ВКА имени Можайского отмечает 307-ю годовщину со дня образования
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Армия и оружие
ВСУ вербуют уроженцев Донбасса для совершения диверсий в ДНР
После пройденного курса «выпускники» будут отправлены в состав диверсионных групп украинских вооруженных формирований.
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Армия и оружие
Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США
Обновлено вчера в 23:00
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Швеция впервые подготовит кибербойцов
Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов.
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Армия и оружие
Российские пилотажные группы в 2019 году выступят на 14 акциях
В 2019 году Воздушно-космические силы проведут 14 акций «Служба по контракту — твой выбор» в регионах России.
Обновлено в 11:50