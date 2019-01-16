В результате теракта в Манбидже погибли 27 человекТАСС 12:07

Теракт в Манбидже, в результате которого погибли несколько американских военных, мог быть совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии, не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны Украины рассказали о переходе на стандарты НАТО Полный переход на все стандарты НАТО будет для Киева более длительным, нежели достижение основных стандартов для членства в альянсе, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Армия и оружие Армия и оружие МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами По данным МИД, США планируют обвинить Россию в переброске боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) из Ирака и Сирии на территорию Афганистана.

Армия и оружие Армия и оружие В России ответили на заявление США о выходе из ДРСМД Морозов добавил также, что смысл такого поведения США в том, что они надеются за счет выхода из ДРСМД "разместить соответствующие наступательные системы, подпадающие под ограничения, в Европе".

Армия и оружие Армия и оружие США и Япония остаются привержены санкциям СБ ООН против КНДР США и Япония продолжат в полной мере соблюдать санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи, сообщило японское информагентство.

Армия и оружие Армия и оружие Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году Министерство обороны России планирует подписать в 2020 году второй контракт на производство и поставку истребителей пятого поколения Су-57.

Армия и оружие Армия и оружие Самолет США провел разведку в Черном море Американский патрульный противолодочный самолет ВМС США пролетел над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие ВДВойне сильней: воздушно-десантные войска получат собственную авиацию Войска получат подразделения на колесных боевых машинах, собственные танковые силы и армейскую авиацию.

Армия и оружие Армия и оружие На новом тральщике «Иван Антонов» 26 января поднимут Андреевский флаг 26 января нынешнего года на корабле планируют поднять Андреевский флаг.

Армия и оружие Армия и оружие В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России По словам вице-адмирала, наша страна вновь начала отправлять свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией, а также в Восточное Средиземноморье и Северную Атлантику.

Армия и оружие Армия и оружие ВКА имени Можайского отмечает 307-ю годовщину со дня образования Ведет свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I в этот день в 1712 году.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ вербуют уроженцев Донбасса для совершения диверсий в ДНР После пройденного курса «выпускники» будут отправлены в состав диверсионных групп украинских вооруженных формирований.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США

Армия и оружие Армия и оружие Швеция впервые подготовит кибербойцов Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов.