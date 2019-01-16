Армия и оружие

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человекТАСС 12:07

Теракт в Манбидже, в результате которого погибли несколько американских военных, мог быть совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии, не исключает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Американские военные погибли в результате теракта в Манбидже

RT на русском14:08

Эрдоган сообщил о 20 жертвах взрыва в сирийском Манбидже

РБК12:28

Эрдоган: теракт в Манбидже может повлиять на вывод войск США из Сирии

Газета.Ru12:11

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

ТАСС12:07

До 27 человек, по некоторым данным, выросло число жертв теракта в сирийском Манбидже

Эхо Москвы12:01

Турция подсчитала погибших при взрыве в Сирии американцев

Lenta.ru12:00

Теракт в Манбидже: погибли 27 человек, в том числе пятеро американцев

Вести.Ru11:55
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

В Минобороны Украины рассказали о переходе на стандарты НАТО

Полный переход на все стандарты НАТО будет для Киева более длительным, нежели достижение основных стандартов для членства в альянсе, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие

МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами

По данным МИД, США планируют обвинить Россию в переброске боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) из Ирака и Сирии на территорию Афганистана.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

В России ответили на заявление США о выходе из ДРСМД

Морозов добавил также, что смысл такого поведения США в том, что они надеются за счет выхода из ДРСМД "разместить соответствующие наступательные системы, подпадающие под ограничения, в Европе".
Обновлено в 19:40
Армия и оружие

США и Япония остаются привержены санкциям СБ ООН против КНДР

США и Япония продолжат в полной мере соблюдать санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи, сообщило японское информагентство.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие

Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году

Министерство обороны России планирует подписать в 2020 году второй контракт на производство и поставку истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Самолет США провел разведку в Черном море

Американский патрульный противолодочный самолет ВМС США пролетел над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

ВДВойне сильней: воздушно-десантные войска получат собственную авиацию

Войска получат подразделения на колесных боевых машинах, собственные танковые силы и армейскую авиацию.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

На новом тральщике «Иван Антонов» 26 января поднимут Андреевский флаг

26 января нынешнего года на корабле планируют поднять Андреевский флаг.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России

По словам вице-адмирала, наша страна вновь начала отправлять свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией, а также в Восточное Средиземноморье и Северную Атлантику.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

ВКА имени Можайского отмечает 307-ю годовщину со дня образования

Ведет свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I в этот день в 1712 году.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

ВСУ вербуют уроженцев Донбасса для совершения диверсий в ДНР

После пройденного курса «выпускники» будут отправлены в состав диверсионных групп украинских вооруженных формирований.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Швеция впервые подготовит кибербойцов

Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Российские пилотажные группы в 2019 году выступят на 14 акциях

В 2019 году Воздушно-космические силы проведут 14 акций «Служба по контракту — твой выбор» в регионах России.
Обновлено в 11:50
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Город на севере Сирии, расположенный на территории мухафазы Халеб.
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