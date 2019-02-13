В результате теракта в Иране погибли 20 военныхИнтерфакс 11:28

По меньшей мере 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в среду агентство ИРНА. По его информации, еще 20 военнослужащих получили ранения. Все они ехали в одном автобусе.

В результате теракта в Иране погибли 20 военных

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