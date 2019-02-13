Происшествия
В результате теракта в Иране погибли 20 военныхИнтерфакс 11:28
По меньшей мере 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции погибли при взрыве на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в среду агентство ИРНА. По его информации, еще 20 военнослужащих получили ранения. Все они ехали в одном автобусе.
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Политика
Украинскую журналистку выгнали из студии передачи на «России 1»
Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.
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Политика
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Политика
МИД Молдавии попросил правительство страны отозвать посла в России
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Авто
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Происшествия
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Обновлено в 06:41
Авто
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Политика
Путин и Лукашенко освоили сочинские склоны
Вместе на лыжах прокатались президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на одном из склонов горнолыжной трассы в Сочи.
Обновлено в 08:41
Происшествия
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Обновлено в 12:05
Авто
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Компания Skoda анонсировала премьеру концепта нового электрического купе-кроссовера Vision iV.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
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Обновлено в 12:44
Авто
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Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
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Обновлено в 08:27
Общество
Минюст призвал обязать родителей содержать детей-студентов
Глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в вузах на очной форме.
Обновлено в 08:30
Общество
Климатическая весна в Москве ожидается в конце марта
Приход климатической весны в Москве прогнозируется в последних числах марта.
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Москва возглавила рейтинг городов с самыми длинными пробками в мире
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
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Пассажирский автобус попал в ДТП на северо-западе Северной Македонии, 13 человек погибли.
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СКА всухую обыграл «Спартак» в Москве
Петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 13:40
Экономика
ФСБ проводит обыски в российских агрохолдингах
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводят обыски и выемку документов в крупных российских агрохолдингах сразу в нескольких регионах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:48
Общество
Адвокат Арашукова разъяснила его просьбу о переводчике
Адвокат арестованного сенатора Рауфа Арашукова опровергла его слова о плохом владении русским языком и просьбу предоставить переводчика.
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В Москве «муж на час» изнасиловал и ограбил журналистку
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Обновлено вчера в 05:38
Авто
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Космос
На звезде неподалёку от Земли зафиксирована «вспышка-убийца»
Обновлено вчера в 06:41