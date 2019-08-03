Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человекРИА Новости вчера в 19:23
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо.
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с чего всё началось
В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.РБКвчера в 19:50
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