Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человекРИА Новости 19:23
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо.
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Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 19:23
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