с чего всё началось

Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами.

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо.

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Экономика В России начал действовать закон о страховании жилья от ЧС Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.

Авто В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109 Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.

Происшествия Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

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Происшествия Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН со ссылкой на местные СМИ.

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Армия и оружие Американский самолет провел разведку у берегов Крыма В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.

Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Интернет Instagram и WhatsApp переименуют Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.