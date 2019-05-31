Происшествия

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человекRT на русском 00:35

В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
Читать в источнике
с чего всё началось
Число жертв стрельбы в муниципальном центре города Вирджиния-Бич выросло до 12, заявил на пресс-конференции, которую транслировал
 CNN, глава городской полиции Джим Сервера.
РБКвчера в 22:47

Подробнее о событии

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

Газета.Ru03:18

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

РИА Новостивчера в 22:33

12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии

RT на русском03:36

Двенадцать человек погибли во время стрельбы в штате Вирджиния в США

Коммерсантъвчера в 21:28

После стрельбы в Вирджинии от ранений скончался еще один человек

РБКвчера в 22:47

Увеличилось число жертв стрельбы в Вирджинии

Интерфакс01:55

Полиция сообщила подробности ликвидации стрелка в Вирджинии

ТАССвчера в 22:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.
Обновлено в 05:41
Происшествия

На крыше подмосковной электрички погиб подросток-зацепер

На подмосковной станции Нара машинист прибывшей из Москвы электрички обнаружил на крыше последнего вагона тело подростка.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Единоборства

Российский боец Тайсумов выступит на турнире UFC 242 в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби, об этом спортсмен сообщил сам через социальные сети.
Обновлено в 04:25
Политика

Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США

Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено вчера в 07:31
Культура

Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»

Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём "Инстаграме".
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Путин присвоил аэропортам страны новые имена

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении новых имен более 40 аэропортам по всей стране.
Обновлено вчера в 05:18
Космос

Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
Обновлено в 02:21
Культура

Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем

Обновлено в 05:33
Общество

Экс-чиновник мэрии Екатеринбурга за свой счет вывез мусор из сквера

Обновлено в 05:12
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Здоровье

Больше 900 жителей Владимирской области пострадали от клещей

Всего с начала сезона активности клещей к врачу обратились 902 жителя региона.
Обновлено в 04:59
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Гаджеты

Apple собирается отказаться от iTunes

Американская компания Apple готовится отказаться от медиаплеера iTunes.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17

Обновлено вчера в 10:48
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Политика

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Общество

В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику

Обновлено в 05:04
Политика

Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

В мае 12 брендов изменили цены на автомобили в России

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Общество

Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Муж убитой Натальи Платуновой заключен под стражу

Как сообщили интернет-изданию "Новости Саратова" в пресс-службе СК региона, 37-летней муж Натальи Платуновой, признавшейся в её убийстве, заключен под стражу.
Обновлено в 05:21
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Главное