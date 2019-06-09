Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчинаРИА Новости 14:31
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.RT на русском13:56
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Вторую очередь космодрома Восточный достроят в 2022 году
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме, рабочие начали рыть котлован под новый стартовый стол, с которого будут запускать ракеты «Ангара».
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Пользователи социальной сети удвоили внутриигровые покупки Социальная сеть "Одноклассники" по итогам января — мая 2019 года удвоила выплаты разработчикам мобильных игр внутри приложения, зависящие от объема внутриигровых покупок пользователей.
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40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
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Подставку для монитора за $1000 от Apple высмеяли конкуренты
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«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
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Технологии
Диджитализация логистики - ожидание vs реальность
Существует расхождение между ожидаемым эффектом диджитализации и тем, как происходит внедрение инноваций на практике.
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American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX
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Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
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Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
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В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
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Американский кинорежиссёр и сценарист Терренс Малик приступил к созданию фильма «Последняя планета» (The Last Planet).
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии
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В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
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