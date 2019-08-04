Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человекРИА Новости 04:26

На месте ЧП работают сотрудники ФБР. Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.
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В американском штате Огайо произошла стрельба

Коммерсантъ04:16

Девять человек погибли, 16 пострадали в результате стрельбы в городе Дейтон в американском штате Огайо

Эхо Москвы05:01

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

РИА Новости04:26

Второй за сутки массовый расстрел людей произошел в США

РБК03:11

При стрельбе в Огайо погибли девять человек

ТАСС04:37

При стрельбе в американском штате Огайо погибли девять человек

RT на русском04:44

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Газета.Ru04:22
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