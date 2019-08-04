Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человекРИА Новости 04:26
На месте ЧП работают сотрудники ФБР. Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.
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Политика
Иран задержал иностранный танкер
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество
В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области власти приняли решение начать эвакуацию жителей села Усть-Ивановка Благовещенского района из-за угрозы разрушения дамбы и подтопления нескольких улиц, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную администрацию.
Обновлено в 04:44
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Обнаженная Анджелина Джоли снялась в рекламном ролике
Американская певица и сценарист Анджелина Джоли приняла участие в съемках рекламы духов марки Eau de Parfum Intense фирмы Guerlain.
Обновлено в 00:26
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол
Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»
Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Происшествия
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:54
Единоборства
Жан Паскаль победил Маркуса Брауна
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крупного ДТП на мосту под Волгоградом
Полицейские возбудили уголовное по факту ДТП с тремя автомобилями на плотине Волжской ГЭС, в котором в субботу погибли два человека, еще шестерых госпитализировали.
Обновлено в 04:36
Общество
Названо число россиян с перспективой остаться без работы
В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек.
Обновлено в 05:09
Футбол
Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе
Обновлено в 03:25
Политика
США вводят новые санкции против России
На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Футбол
Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России
Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Морская авиация Украины провела учения над Черным морем
Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Наука
Ученые рассказали о состоянии, предшествующем раку
«Эксперимент является актуальным и для человека, и мы считаем, что оно распространяется на другие виды рака, ведь к грызунами применяли такие же мутации, которые встречаются у людей при раковом заболевании поджелудочной железы», - заявил ученый университета Британской Колумбии Джанел Копп.
Обновлено в 02:03
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:30
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Более 1,5 млн рублей похитили из квартиры на юге Москвы
"Накануне в полицию обратилась безработная 1963 года рождения, которая заявила, что злоумышленник похитил из квартиры на ул. Высокой, где она проживает, документы на ее имя и принадлежащие ей деньги в сумме $26 тыс. Материальный ущерб составил около 1 млн 659 тыс. 680 руб.", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:41
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт
Недавно Юлия призналась, что буквально заставила наследника продолжить обучение после школы, пообещав выселить его, в случае непослушания.
Обновлено в 03:00
Энергетика
В России одобрен закон о сдерживании стоимости бензина и дизеля
В начале июля в России перестало действовать соглашение с нефтяными компаниями о заморозке стоимости бензина и дизеля, что сильно обеспокоило горожан.
Обновлено в 04:39
Общество
Штормовое предупреждение объявили по Томской области
Штормовое предупреждение объявили по Томской области Синоптики объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных природных явлениях на территории Томской области в понедельник.
Обновлено в 04:10