Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человекРИА Новости 04:26
На месте ЧП работают сотрудники ФБР. Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.
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Происшествия
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