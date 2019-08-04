Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человекРИА Новости 04:26
На месте ЧП работают сотрудники ФБР. Это второй случай стрельбы в США за сутки: ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.
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Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекорд
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Обновлено 02 августа в 14:41
Футбол
Понсе могут дисквалифицировать на три матча
Нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе удалили на 37 минуте матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Как сообщает источник, главный судья Владислав Безбородов в протоколе игры зафиксировал фол как «серьезное нарушение правил».
Обновлено в 09:30
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Наука
В Европе и США начинаются масштабные испытания вакцины от ВИЧ
В США и Европе в сентябре стартуют испытания передовой вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Общество
Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального
Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Александр Гацкан считает, что «Крылья Советов» пропустили нелепый гол
Что касается "Локомотива", то забили гол, хотели забить второй, но попались на контратаку.
Обновлено в 03:55
Футбол
РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 09:35
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Власти Дагестана проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой планируется построить завод по переработке рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
После долгих поисков пропавшую под Волгоградом девочку нашли живой
Сегодня что девочку нашли живой и здоровой в окрестностях станицы Раздольной возле озера Богатое.
Обновлено в 08:19
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 06:43
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе
Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Иркутские власти подсчитали пострадавших от наводнения жителей
В конце июня в Иркутской области началось наводнение.
Обновлено в 03:00
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Футбол
Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было
Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
Обновлено в 02:24
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29