Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человекИзвестия 06:15

Полиция Дейтона (США, штат Огайо) подтвердила факт стрельбы в городе. Жертвами стали девять человек, еще 16 пострадали, сообщило местное полицейское управление в Twitter.
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Десять человек погибли в результате стрельбы у входа в бар в американском Огайо

Интерфакс05:16

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

Газета.Ru06:25

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

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При стрельбе в Огайо погибли девять человек

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