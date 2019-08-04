Полиция Дейтона (США, штат Огайо) подтвердила факт стрельбы в городе. Жертвами стали девять человек, еще 16 пострадали, сообщило местное полицейское управление в Twitter.

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

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