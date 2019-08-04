Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человекИзвестия 06:15
Полиция Дейтона (США, штат Огайо) подтвердила факт стрельбы в городе. Жертвами стали девять человек, еще 16 пострадали, сообщило местное полицейское управление в Twitter.
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Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Происшествия
На юге Ирана разбился истребитель
Истребитель ВВС Ирана потерпел аварию в провинции Бушер на юге страны, жертв нет.
Обновлено в 06:38
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Политика
Трамп ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей.
Обновлено 02 августа в 01:28
Происшествия
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ
Конфликт произошёл из-за спора вокруг даты празднования дня ВДВ, которую в Незалежной перенесли на 21 ноября, сообщает издание "Информатор".
Обновлено в 06:39
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
Как игроки оценили результат матча «Зенит» — «Краснодар»
Ключевым эпизодом матча «Зенит» — «Краснодар» стал автогол Дугласа Сантоса, после которого большинство решений арбитра Алексея Еськова было принято в пользу хозяев.
Обновлено в 06:34
Происшествия
СК начал проверку после отравления детей в подмосковном лагере
Обновлено вчера в 16:07
Здоровье
Названы лучшие способы снижения уровня сахара в крови
Эксперт Гудрун Йонссон назвала лучшие способы, позволяющие снизить уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 17:36
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Теннис
Медведев вышел в финал теннисного турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Петера Гойовчика и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
Обновлено в 00:36
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Собянин: организаторы митинга хотели «втянуть» москвичей в беспорядки
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы несанкционированной акции хотели «втянуть» участников митинга в беспорядки.
Обновлено в 03:03
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
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Шоу-бизнес
Стефания Маликова оправдалась за нездоровую худобу на фото в бикини
Со слов Маликовой выяснилось, что она на самом деле не является такой уж худой, какой кажется на фотографии, а все дело в позе и ракурсе снимков.
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Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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Общество
Площадь природных пожаров увеличилась на 6,5 тыс. гектаров
Обновлено в 04:02
Наука
Ученые рассказали, что предшествует раку
Обновлено в 01:11
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.
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Шоу-бизнес
Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт
Недавно Юлия призналась, что буквально заставила наследника продолжить обучение после школы, пообещав выселить его, в случае непослушания.
Обновлено в 03:00